浩鼎生技公司董事長張念慈等5人被控內線交易案，經士林地檢署偵結後依違反證券交易法提起公訴，士林地院經過2年多的審理，傳喚浩鼎內部人員、中央研究院人員等多名證人，釐清「重大消息」時間點，今天上午11點一審宣判。

被告包括浩鼎公司董事長張念慈、總經理許秀美、副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志等5人，張等人被控在2015年8月底的專家會議當中，得知臨床實驗人數未達門檻，將導致「OBI-822」乳癌疫苗上市的時程，股票預期會有一波大跌，陸續在9月到2016年2月底解盲前，賣出手上持有股票。

公訴檢察官論告時，以打棒球比喻，認為浩鼎公司打假球，故意欺瞞消費者。但張念慈等人均聲稱，有太多不確定因素，且人數不足不影響實驗的結果，賣股票是為了要繳稅等，並無從中獲取不法利益。

另外，張念慈因乳癌新藥上市同時也行賄前中央研究院院長翁啟惠，士林地院一審宣判張、翁2人無罪，檢方則以不要浪費司法資源為由決定不上訴，2人無罪確定。

(中時 )