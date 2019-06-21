深圳有位鐘姓女子在一處購物中心的優衣庫試穿時，意外發現更衣室內竟然藏著針孔密錄器，讓她驚恐萬分！19日晚上7時左右，大陸警方抓獲在科技公司上班的28歲鄧姓男子，目前被依法處以行拘10日處罰。大陸網友對於偷拍者的下場十分不滿，認為犯罪成本太低根本沒有威懾作用。

6月15日下午4點30分，大陸深圳有位鐘姓女子在龍華ICO購物中心的 Uniqlo購物。當時她拿了五套衣服，進入了其中一間更衣室。鐘女表示，試了兩套衣服後，突然發現試衣鏡上面有一個類似鈕扣的「黑點」。扯了後發現竟然是針孔攝影機，鐘女馬上通知店員，店長趕來後，將這個攝影鏡頭連同線槽一起取下，並且報警。

廣東深圳龍華公安通報UNIQLO偷拍事件，已於6月19日將嫌疑人抓獲。嫌疑人鄧某某為某科技公司員工，為尋求刺激從網上購買了一套針孔攝像裝備。經檢查，未發現鄧某某偷拍的視頻外泄，目前被依法處以行拘10日處罰。

大陸網友看到偷拍者只被行拘10日都怒了，網友留言「這是什麼法律，縱容犯罪啊」、「十天？玩兒呢？那些變態現在可以放心大膽的追求刺激了，反正也就十天而已。」、「犯罪的成本太低了」、「犯罪成本太低！遊街好了。大家認認這張齷蹉的臉」、「我覺得優衣庫可以起訴他，發現攝像頭的女孩子也可以起訴他，賠他個傾家蕩產」、「十天？跟鬧著玩一樣。判一年不行嗎？有誰反對嗎？針對這類偷拍和賓館偷拍，起步判一年，根據情節最高判十年。這樣做過份嗎？」、「女性在中國就這點地位是嗎？隨便的打架鬥毆都不止判十天吧？」、「就這種處罰力度根本沒有威懾作用，還想控制偷拍案件發生？做夢去吧」、「這犯罪成本 可能會有越來越多的偷拍者吧 好恐怖啊」。

(中時電子報)