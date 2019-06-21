108年指考工作人員入闈場 18:172019/06/21 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 108年指考闈場工作人員21日入闈，大考中心副主任鄭中平（右起）、試務召集人沈清嵩及大考中心主任張茂桂排列闈場大門外，恭送工作人員進入闈場，開始10幾天不見天日的日子。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 試務人員在闈場入口提領各自的行李進入闈場。（鄭任南攝） 闈場大門正式關閉，預計7月3日才會再開啟。（鄭任南攝） 大考中心主任張茂桂給闈場大門上鎖，並貼上封條。（鄭任南攝） 108年指考闈場工作人員21日入闈，大考中心副主任鄭中平、試務召集人沈清嵩及大考中心主任張茂桂排列闈場大門外，恭送工作人員進入闈場，開始10幾天不見天日的日子。 (中時 ) #闈場 #入闈 #指考 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學指考 今公布試場分配表 10:392019/06/18 生活 大學指考今入闈 國文不考非選 13:472019/06/21 生活 生活熱門新聞 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 - 生活 分析〉只留4成運力…長榮刻意「低速運轉」透露什麼訊息？ - 生活 - 中時 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 劇烈天氣周日來襲 下周四恐有颱風接近 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。