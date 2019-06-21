試務人員在闈場入口提領各自的行李進入闈場。（鄭任南攝）

闈場大門正式關閉，預計7月3日才會再開啟。（鄭任南攝）

大考中心主任張茂桂給闈場大門上鎖，並貼上封條。（鄭任南攝）

108年指考闈場工作人員21日入闈，大考中心副主任鄭中平、試務召集人沈清嵩及大考中心主任張茂桂排列闈場大門外，恭送工作人員進入闈場，開始10幾天不見天日的日子。

(中時 )