PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，一眾韓粉死忠不已，甚至為參加挺韓大會，不辭艱辛穿著雨衣騎數小時車、坐輪椅、掛尿袋都堅持到場。面對各項攻擊，韓粉也公開喊話韓就是「越打越強」，他們也將「越黑越鐵」。網友直言，韓就跟美國總統川普很像，無論個人特質、選戰打法還是粉絲結構；也因這點，讓他們不畏「黑」，有面對逆風的優勢。

網友在PTT論壇發《韓總是不是適合逆風》討論文，有網友回應直言：「韓就跟川普很像啦，這種人特色就是要吃到過半不容易，但他的票非常死忠。」

該網友進一步指出：「不同風格的政治人物有不同特色，像台灣馬跟美國馬那種就是上限很高，馬囧可以吃到7成票輾壓，歐巴馬兩屆後光環現在還能用。但你能吃的中間票越多代表你能爆的潛力也越高，馬囧被找到破口爆了以後也可以低到10%左右的支持度。但韓或川普這種就是上限不高，但下限也不低，這種人的支持者就是被圈了粉以後就是鐵衛軍，所以你看川普當選後那個支持率幾乎沒低過37%，但也高不過45%，也就是波動範圍很小。」

不僅如此，該網友分析：「所以韓川這種碰到兩個馬那型的，如果馬是順風局那根本不用玩，中間票會全跑。但他們在碰到希拉蕊，或是像小英這個比希拉蕊還顧人怨的廢咖時就會有優勢。像希拉蕊當初民調數字高，但最後出來投的比例有差啊，人家川普可能40%裡鐵粉9成出來投，希拉蕊可能50%裡7成出來投，那川普就是會贏啊。」

最後，該網友總結，韓國瑜逆風強大的現象，源自他們這種人不怕黑也不怕媒體各種抹色，無論順逆風，他們的粉絲就是有幾十個百分點；越是鋪天蓋地，只會將支持者煽得更鐵。另外，一堆人也在嘲笑川普或將川普支持者當笑柄，但事實證明，人家就是贏了。

(中時電子報)