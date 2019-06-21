大考中心主任張茂桂給闈場大門上鎖，並貼上封條。（鄭任南攝）

108學年度指定科目考試21日第一梯次入闈，包括學科研究員、試考生等共28人開始「閉關」13天，到7月3日下午才能「出關」。今年指考國文延續去年不考非選擇題的做法，但閱讀分量會加重，考生務必要注意作答時間。

大考中心副主任黃璀娟表示，21日第一梯次入闈的28人包括闈長1人 闈務幹事1人、副闈長加學科研究員10人、試考生4人人、高中老師8人人、水電1人、清潔1人。23日周日會有第二梯次印刷入闈，之後第三梯次是點字印刷、第四梯次是印灰階。她表示，去年首次用彩色印刷機印灰階，用於地理跟生物科各4頁，可以更細緻呈現影像，反應不錯，但灰階印刷的成本也相對更高。

今年指考報名人數總共4萬9119人，考區29個，10科各科選考人數以英文4萬8992人最多、國文4萬8175次之，數乙3萬5582再次之；生物1萬6335人最少。其他考科都有兩萬多人報考。每科都是80分鐘；國文延續去年不考非選題的做法，其他考科則通通有非選。

由於考試時是炎炎夏日，今年試場仍會全面開冷氣，並請考生在休息時間補充水分，飲用水不能帶進考場，除非預先申請核可。

另外去年曾有考生家長因為冷氣滴水、換教室而大鬧考場，黃璀娟特別提醒，試場冷氣設定在攝氏26到28度之間，但這是基於服務考生，若冷氣壞掉、滴水、有噪音、甚至滴水等，試務人員會開窗並開電風扇，考生不能據此爭取加分。

其他注意事項包括，考試通知如果不見了，可以上網趕快列印。考試務必要帶有照片的身分證、健保卡、護照、駕照或居留證，「絕對不能只帶學生證！」不得攜帶的物品請考生仔細看簡章，像去年有發現上面附帶數學公式、大象形狀的尺，都不可以。或是有考生配戴監測血壓心跳的手環，雖然沒有特殊意圖，但是因為有傳輸的功能，所以還是避免，最好就是只戴傳統手表，且鬧鈴要關掉。

(旺報 )