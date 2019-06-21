前總統馬英九被訴洩密案，原一審無罪，卻遭高院逆轉改判刑4月，經上訴後遭最高法院撤銷駁回，高院今天下午2點半將首度召開更一審審理庭，特別的是，審理庭將只召開這一次進行言詞辯論，今天就要訂下次庭期進行宣判，創下司法紀錄。

本案因馬英九被控告的罪名，都是屬於本刑三年以下的罪名，屬於二審定讞案件，但因一審無罪、二審改判有罪，依修正的刑事訴訟法，可例外給予被告有「1次」上訴最高法院的機會，此次發回高院更審後，不管馬被判有罪或無罪，都不能再上訴。

馬英九被訴在2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、 總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

最高法院駁回的理由是，關說司法的人，若係總統、五院院長等，其所為對司法公正及公信力破壞甚鉅，非一般私人關說司法行為所能比擬，馬當時處置司法關說案，並非與公共利益無關，高院未論述說明司法關說案是否嚴重傷害司法公信力，是否與增進公共利益無涉，卻作出對馬英九不利的認定，有判決理由不備，因此撤銷判決、發回更審。

(中時電子報)