國民黨籍立委許淑華，尋求連任。（廖志晃攝）

南投縣立委第2選區（濁水溪線），國民黨籍有神力女超人之喻的許淑華尋求連任；民進黨籍的水里鄉長陳癸佑，21日宣布將投入立委選舉，希望帶動民進黨在2020總統大選的士氣，將來為南投縣爭取重大建設經費。

南投縣立委選舉第1選區（烏溪線），國民黨立委馬文君爭取蟬聯，民進黨則由不分區立委蔡培慧出面挑戰。

民進黨南投縣黨部辦理黨內立委提名登記時，濁水溪線無人應戰，民進黨傾向徵召人選參選，但迄今沒有下文，形成許淑華沒有對手的局面！如今，陳癸佑主動請纓出戰，終於打破黨內沉悶的氣氛。許淑華則表示，雖然還不確定民進黨是由陳癸佑參選，但希望立委選舉是一場君子之爭。

陳癸佑說，因為濁水溪線民進黨沒有人參選立委，讓基層民眾感到很焦慮，更擔心影響總統大選的士氣，因此，他決定挺身而出，希望協助黨中央進行2020總統大選及立委選舉的戰略布局。

陳癸佑表示，他在水里鄉長任內，已經完成許多基礎建設，規畫產業發展的藍圖，但是，也深覺要爭取南投縣的重大建設，必須有立委在中央協助爭取經費，因此，決定出馬角逐立委席次，前進國會為南投人發聲。

陳癸佑原本是南投縣警局集集警分局的警官，以政治素人之姿投入水里鄉長選舉，第1次參選時落敗，第2次再參選順利當選，本屆連任成功。

(中時 )