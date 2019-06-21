大西洋理事會布倫特斯考克羅夫特國際安全中心「戰略遠見計畫」高級研究員羅伯特．曼寧今天在中共黨媒《環球時報》發表專文指出，戰略穩定的框架將讓陸美都受益。在人工智慧、海洋、太空等領域達成行為標準，將合乎情理。現在雙方最需要的是冷靜，超越情緒化的憤怒，其他的選擇，還需要雙方在更長時間裡去思考。

曼寧指出，陸美首腦在互通電話後約定月底於G20峰會上會面，讓外界懸念稍稍放心。可是，問題還沒有最終得到解決。「中國是一個合作夥伴、一個美國可以在廣泛領域開展合作的負責任利益攸關方、能夠管控分歧」等重要觀念，已不復存在，被熟悉的冷戰思維取而代之。在許多美國戰略學家觀念中，大陸被越來越多地與前蘇聯加以類比。

文章表示，即使大陸遵守所有美國更喜歡的規則，美國人依然會出現不適感，在主導亞太地區70年之後，美國可能不會忍受大陸崛起。這是美國處於難以自我調整適應的困境，向新的「多中心主義」轉變的重要因素，如今經濟和戰略重心正從西方和北方轉向東方和南方。

曼寧認為，在美國眼裡，大陸在2008年美國金融危機之後越來越自信的舉動被視作「零和博弈」，無論是其不斷增長的海上力量和行動，還是「一帶一路」倡議。然而，雙方是否已踏上通往「修昔底德陷阱」之路？這並非註定。

文章稱，即便冷戰達到頂點時，美蘇關係依然存在戰略穩定框架。在經歷幾場危機及1962年古巴飛彈危機之後，華府和莫斯科的關係相對穩定了下來。因此，從歷史經驗來看，美陸遲早也需達成妥協。

曼寧說，與蘇聯不同的是，大陸經濟並不孤立，而是深度融入世界經濟，並且已經成為全球經濟增長的最強驅動力。陸美貿易額在2018年達到了近6600億美元。

文章認為，陸美貿易協定將會啟動雙邊關係的重置，還有可能會推動世界貿易組織急需的改革，這是美國、大陸、歐盟和日本都支持的。美陸在技術管控方面達成協議，還可能會影響與電子商務和人工智慧科技相關的世界貿易組織規則。

曼寧強調，一個更加穩定的經濟關係，將會改變那些充滿爭議的地緣政治問題的基調。雙方利益重疊的重要領域，將成為陸美形成合作的來源：朝鮮半島的未來、阿富汗問題和脆弱的中東問題和平解決。此外，諸如反恐、環境、全球基礎設施等全球性問題也存在合作的空間。

(中時 )