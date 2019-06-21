台南大學國語文系二年級的唐愷翎，個性能動能靜，今年3月剛接任全校的親善大使團團長，她希望培養自己主持與企劃活動能力，未來當老師或者到出版業當企劃人員。

唐愷翎喜歡當老師，大學考入台南大學國語文系，大一時看見學校有親善大使團選拔，培養團員主持、寫企劃種種能力，她覺得很嚴謹細膩，決定參加面試，順利擔任團員，今年大二，打破學校歷屆都由大三學姐當團長的慣例，在師長面試下，從50位團員中脫穎而出，接任團長一職。

喜歡教育工作，唐愷翎趁寒暑假參加國小音樂營擔任帶隊老師，平常又參加聯電課輔中心擔任愛心助教，幫弱勢學童補習。

唐愷翎個性文武皆宜，主修國語文，不只會寫書法，唐愷翎還會篆刻，能夠自己雕刻印章，對寫企劃案也展現興趣，未來除了當老師，還願意嘗試活動企劃職務，或者到出版業工作。

南大親善大使團常在重要貴賓蒞臨時擔任接待工作，團員美姿美儀訓練都不含糊，給許多人留下深刻印象，唐愷翎接任團長後，除了成為學弟妹榜樣，還需思考增進團隊發展與對待下屆學弟妹等工作。

(中時 )