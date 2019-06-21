108新課綱今年秋天登場，配合這一屆入學的高中生111學年參加大學入學考試，大考中心也將研發「卷卡合一」的答題卡。大考中心表示，「卷卡合一」是「卷隨題走」，混合選擇題和非選擇題，不管是出題、印務、作答的難度都更高，大考中心將為今年入學的高一學生於高一下學期舉辦小規模試考，讓他們熟悉新的考試型態。

大考中心副主任黃璀娟表示，過去選擇題跟非選擇題分開，就可以事先印好「萬年版」的答案卷。但是選擇題出久了會有侷限，包括命題老師要想方設法把題目設計成選擇題，有時選項會被批評誘答力太強、或是太容易用刪去法看出答案。至於非選擇題讓考生可以主動表達，但非選擇題沒有辦法引導作答。「卷卡合一」就是結合選擇題和非選擇題的各自優點，一個題組可以先出選擇題引導學生，再出非選讓學生主動做答，這樣題組就會變得比較有層次、結構化，出題也可以比較靈活。

黃璀娟說，「卷卡合一」主要參考香港跟大陸兩個華語地區，當然評分原則是要克服的部分，大考中心這兩年研發期間也一直舉辦許多工作坊等，和高中老師密切互動。另外印務也是一大挑戰，由於不能先印好答案卡，未來可能要尋找第二闈場。

黃璀娟表示，大考中心會幫108學年入學的高一生，在他們高一下學期時幫他們做一個小規模的試辦考試，用意就是讓他們熟悉新的考試型態；希望盡量普及到各高中都有機會試考，但每校不可能全部學生都試考。

(旺報 )