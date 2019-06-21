總統蔡英文今天上午出席國家祈禱早餐會；基督長老教會總會議長、牧師陳見岳致詞時對著台下的蔡英文總統說，「我祝福你當選」。

2019中華民國國家祈禱早餐會上午在台北國際會議中心舉行，今年主題為「關鍵的影響力」；蔡總統說，身為總統的責任就是替社會帶來正面影響，並讓台灣在國際發揮影響力，守護下一代政府有無法迴避的責任。

蔡總統表示，從世界角度來看，台灣不是很大，但就像一顆鑽石可以映照出璀璨的光芒，將自由、民主價值傳遞到世界的角落，讓每一個人都能閃閃發亮；台灣社會也因為大家的祈禱跟行動，必定更安定、更美好。

沈見岳則以「關鍵的影響力」為主題提到同性婚姻法通過說，「我覺得婚姻家庭還是社會的基礎，國家婚姻家庭若不好，國家就不會好」。現場報以掌聲；他呼籲政府應該對婚姻家庭有下更多功夫，讓年輕人對家庭婚姻「有正確的觀念」。

陳見岳強調，教育不能用前一代留下來的東西作為他們的重擔，讓他們混亂。時代在進步，如何可以跟社會接軌，在國際社會中，讓大家知道青年是優秀、走得出去的，國家方向必須很清楚，不能讓很多團體干擾，影響台灣優秀的下一代。

(中時 )