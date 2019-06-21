立院三讀 4大租稅優惠延10年 10:322019/06/21 中時 楊孟立 、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院副院長蔡其昌敲槌。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院院會今天三讀通過《產業創新條例》部分條文修正案，將研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅等租稅優惠施行期間延長10年，至2029年12月31日止 。 新法明訂，研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等租稅優惠，全都展延10年，以鼓勵業者以自有獲利進行投資。 立法院日前通過《產業創新條例》第十條之一修正草案，提供業者購置智慧機械或5G相關設備及技術等，其支出得適用投資抵減，適用時間可以追溯至今年1月1日起。 (中時 ) #投資 #抵減 #優惠 #租稅優惠 #租稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 立院三讀 投資智慧機械、5G抵稅 15:212019/06/19 政治 產創條例修法三讀 智慧機械、5G投資抵減營所稅5％ 15:262019/06/19 財經 投資智慧機械、5G可抵減營所稅 資誠：中小企業利多 16:432019/06/19 財經 產創條例修正 安永：有望縮短數位落差 20:032019/06/19 財經 明年5G全球商機570億美元 04:102019/06/20 財經要聞 投資新趨勢 全民理財成顯學 04:102019/06/20 投資理財 台商回台投資2.0 貸款總額度增至5千億元 11:452019/06/20 財經 美中貿易戰升溫影響台商赴陸投資 12:542019/06/20 財經 前5月台商赴陸投資 年減46％ 04:092019/06/21 焦點新聞 產創租稅優惠延10年 今三讀 最快下周公告實施 04:102019/06/21 財經要聞 政治熱門新聞 韓國瑜坐摩托車驗收路平 網一句蔡英文躺槍 - 政治 槓上沈富雄！胡幼偉怒吼：我不是最大韓粉 - 政治 一張圖證明 韓國瑜台中造勢人氣有多狂 - 政治 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 - 政治 藍帥哥議員驚爆小三？網：老婆打死你！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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