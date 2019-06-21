立法院院會今天三讀通過《產業創新條例》部分條文修正案，將研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅等租稅優惠施行期間延長10年，至2029年12月31日止 。

新法明訂，研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等租稅優惠，全都展延10年，以鼓勵業者以自有獲利進行投資。

立法院日前通過《產業創新條例》第十條之一修正草案，提供業者購置智慧機械或5G相關設備及技術等，其支出得適用投資抵減，適用時間可以追溯至今年1月1日起。

(中時 )