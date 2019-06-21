總算從鵜鶘挖來「一眉哥」安東尼戴維斯的湖人，如今卻鬧出大笑話！湖人高層在完成與鵜鶘交易後，才發現有機會清出更多薪資空間，連忙致電鵜鶘希望變更交易內容，《ESPN》記者拉夢娜21日爆料，這是因為湖人一開始沒算好薪資空間。

拉夢娜更加碼爆出，湖人會發生這種窘境，最大問題出在總管佩林卡身上，也讓佩林卡的能力再受質疑，一名不用具名的球隊總管表示，湖人完全弄錯了交易時機，不過這筆交易對於湖人來說還是賺的，他們整體實力仍然獲得大幅提升。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基隨即報導，佩林卡已跟鵜鶘副總裁大衛葛瑞芬達成協議，假如有第三方球隊加入交易，他們將在美國時間7月6日按時完成手續，而不是多等30天，鵜鶘最後把湖人4號籤送到老鷹，在選秀會上挑了杭特。

所以湖人在完成安東尼戴維斯交易後，預估只能擁有2370萬美元的薪資空間，除非一眉哥選擇放棄交易保證金，薪資空間才會變成2770萬美元，可惜憑藉這樣的薪資空間，湖人想要招募里歐納德或厄文，幾乎等於不可能的任務。

(中時電子報)