空服員工會昨日宣布啟動罷工，不料交通部長林佳龍人在邦交國貝里斯拚外交。交通部表示，林佳龍已在今日凌晨4點自貝里斯起飛，上午7點已到達美國休士頓，經轉洛杉磯後將搭乘華航班機返台，預計明日凌晨5點抵達台灣。林佳龍表示，此趟旅程見證中華郵政與貝里斯郵局簽署合作意向書，也公布台貝建交30年紀念郵票圖案。

林佳龍臉書全文：

休士頓時間晚間8點。

佳龍剛剛從貝里斯搭程飛機抵達美國休士頓，準備轉機到洛杉磯後返台。

昨日長榮空服員開始罷工， 佳龍在貝里斯與台灣從半夜開始同步掌握狀況直到今天清晨，今日一早，貝里斯總理巴洛得知佳龍必須提早返台，特別在飛機起飛前提早接見我國訪問團。 蔡總統去年訪問貝里斯時，受到巴洛總理的熱情接待，讓她印象十分深刻，此行佳龍也銜命再次轉達蔡總統對巴洛總理的感謝，並邀請訪問台灣，也期待雙方的盟邦關係穩固長遠。

巴洛總理也向佳龍說，蔡總統非常平易近人，對國政非常用心，政績卓越，貝台兩國的邦交穩固，所有合作計畫都會如期進行，貝里斯也將繼續為台灣在國際上發聲。有了巴洛總理這番話，此趟貝里斯之行，雖未能全程走完，但仍已完成蔡總統交付的任務。

若照原本的行程，佳龍接下來兩天，應前往貝里斯的聖佩卓市、橘道市拜訪，而兩位市長聽到佳龍必須緊急返台，也都主動排除萬難趕到機場與佳龍見面，並洽談未來可能合作項目，再次展現台貝雙方深厚的友誼。

除此之外，這趟行程佳龍也見證中華郵政與貝里斯郵局簽署合作意向書，同時公布台貝建交30年紀念郵票設計圖案揭示，不久後印有我國玉山、貝里斯大藍洞的郵票，將在貝里斯發行，讓貝里斯的國人也能瞭解台灣，維護彼此的情誼。

雖然此時佳龍必須盡速返台，此趟在貝里斯停留的時間並不長，但佳龍不放棄每一分鐘互動的機會，希望為台灣鞏固邦交，維護台貝彼此的情誼。

(中時 )