網友提問哪個職業罷工最可怕，引網熱議。(翻攝PTT)

長榮航空昨勞資協商破局，桃園市空服員職業工會也立即發動突襲式罷工行動。對此，有網友藉此在PTT上PO文，好奇問到「台灣哪一個職業罷工最為可怕？」沒想到貼文PO出後，引網熱議，有人表示，「沒網路世界末日」，「醫療罷工，應該會死一堆人」，不少網友認為影響最全面「沒電各產業全面停擺」、「停電超崩潰」。

有網友藉著「長榮空服罷工」議題在《PTT》Gossiping板發問，「台灣哪一個職業罷工最為可怕？可以撼動到整個台灣所有產業，並且影響深遠而且廣大，對台灣發展衝擊最大，是哪一個產業」。

PO文引網熱議紛留言，「把網路斷掉，直接末日」、「超商員工千萬不能罷工，超恐怖」、「絕對是媽媽」、「垃圾車，罷工三天你就知道了」、「餐飲服務全部罷工，會有人餓死XD」，有網友表示，影響最全面應該是電力，「台電罷工，其他產業全部停擺」、「沒電全台大崩潰」。

另外，也有不少人認為是醫護警消人員，「醫療！罷工會很可怕」、「一堆愛看病的會崩潰」、「感覺會死一堆人」、「醫護人員吧，直接有生命危險，其他只是不便」，更有人替他們抱不平表示，「醫療、警消明明很血汗，卻被規定不能行使罷工權」、「警察，雖然常被酸，但台灣治安好就是靠他們賣肝換來的」。

(中時電子報)