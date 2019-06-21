SL32蒸汽火車頭回娘家維修，鐵道迷期待再見。（廖素慧翻攝）

百年歷史的SL32蒸汽火車頭進廠維修一個月。（廖素慧翻攝）

百年歷史的SL32阿里山蒸汽小火車21日從竹崎運送回嘉義林鐵車庫，將進廠維修，一大早有竹崎民眾、鐵道迷在竹崎車站歡送，這部蒸汽小火車停駛後，已放在竹崎公園展示約20年，民眾依依不捨相送，更期待它拉皮後以新面貌重出江湖。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修說，林鐵文資處非常重視這次國寶級的老火車頭體檢維修工作，17日先拆除蒸汽火車頭的傳動軸，整理潤滑車軸動力機件，才能保護蒸汽汽缸，20日動用100噸級的吊車、2部拖板車，將展示在竹崎公園的老火車吊運到山崎車站，耗時約4小時，十分謹慎。

SL32蒸汽火車是1915年由美國LIMA公司生產的28噸SHAY型，1917年自美國運抵台灣，專門行駛奮起湖至阿里山線，1982年為首批行駛眠月線與神木線的火車，1984年眠月線停駛，1998年起展示於竹崎公園至今，外觀毀損老舊，今年竹崎公園獲得前瞻基礎建設經費補助整修，SL32蒸汽火車頭物歸原主，還給阿里山林鐵管理處。

林鐵文資處21日以柴油機關車聯結，將火車頭拉回嘉義北門車站，並舉辦歡迎儀式之後再進入林鐵嘉義車庫體檢，先做外觀整修、機件 保養維修，預計1個月後整修完成，再移至竹崎車站公開展示。

(中時 )