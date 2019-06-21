擁有探花籤的尼克隊挑到了杜克大學的巴雷特(RJ Barrett)，他曾是狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)的室友。巴雷特母親出身自紐約布魯克林，所以被尼克隊挑中時母子喜極而泣，《紐約郵報》稱讚巴雷特「他讓紐約球迷開心，他完成了不可能的任務。」巴雷特是1985年狀元尤英(Patrick Ewing)以來尼克最高順位的新秀。

不過ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)似乎看不上巴雷特，他在節目上說：「我不認為他具有探花的水準，他什麼時候才要練好他的右手？看看他30%三分球命中率，66%罰球命中率，他能適應當今快節奏的NBA嗎？我沒說他不強，只是他還沒到選秀前3的水準，韋德(Dwyane Wade)那樣的名將都只第5名呢。」

巴雷特大學場均22.6分、7.6籃板、4.3助攻、45%投籃命中率，並沒比當年的韋德遜色，球探給巴雷特的評語是「左路進攻強大，體格強壯，擅長近身戰、墊步、歐洲步。主要缺點是左撇子，右路進攻極差，傳球、防守意識堪慮，12呎外幾無投射能力。」

另一位球評凱勒曼(Max Kellerman)不以為然，「巴雷特很優秀，他其實被低估了。你不能拿韋德來參照選秀第5順位的戰力，韋德不是個通例，他完全是特例。」同樣是左撇子的老球員傑倫羅斯(Jalen Rose)也看好巴雷特。

尼克季外還有能力網羅兩名頂薪球星，但若簽下受傷的杜蘭特(Kevin Durant)，明年季後賽恐怕也難以期待。主持人與來賓都勸史密斯有點耐心，反正都等這麼久了，不料史密斯大喝一聲：「耐心？尼克根本沒資格與耐心這個詞放在同一句話！尼克前次拿冠軍時，你們都還沒出生呢！」

堂堂尼克隊前次摘冠是1973年的事了，46歲的傑倫羅斯當年才5個月大。現在選到的巴雷特顯然還需要時間成長，就算加上杜蘭特和另位猛將，他們下一冠確實也只能耐心等待了。

(中時電子報)