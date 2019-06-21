台水公司第四區於會中向逢甲商圈之當地商家、居民簡介本汰換工程之概要內容，獲得現場民眾一致認同。（陳世宗翻攝）

台中市西屯區福上巷一帶，以逢甲大學、逢甲夜市為發展主體，結合學術文化及購物消費、休閒娛樂等多樣性的經營策略，創造出屬於該區特有之商業特色而遠近馳名，為西屯區經濟發展之重要核心重地，近年來逢甲商圈更是進一步擴大營業，人口大幅增加，惟該地區多為民國60~80年間埋設之管徑80~300mm塑膠自來水管線，目前當地供水能力吃緊。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，為改善該區供水能力以因應當地人口與用水需求的成長，並考量管線已逾使用年限，持續使用未來恐增加漏水、破管機率，影響當地用水品質，經規劃預計將當地埋設管線，汰換為100~300mm之自來水管線，管材亦選用耐用且防漏之延性石墨鑄鐵管(DIP)，經設計後工程經費為4,598萬元，預計將一併汰換1,218戶之老舊用戶外線，估計施工期間約為9個月。

台中市議員陳淑華對於當地民眾用水需求亦相當的關心，台水公司第四區處亦配合趕辦設計規劃，已於107年底完成設計，預定108年7月交付臺中市政府統一挖補作業開始施作，完工後除可有效提升該地區供水品質，降低漏水率外，更減小因重複挖掘道路衝擊用路人通行權益之影響。

議員陳淑華為說明經本次汰換後可改善當地用水品質，且宣導接用衛生、安全、穩定自來水之好處，於108年06月20日假台中市立圖書館西屯分館，召開「台中市西屯區福上巷汰換管線工程」施工前說明會。

台水公司第四區處長蕭淑貞率同仁參加說明會，並於會中向逢甲商圈之當地商家、居民簡介本汰換工程之概要內容，獲得現場民眾一致認同，並表示後續確認「台中市政府統一挖補作業」進場施作時間後，將會提前通知停復水時間，以利民眾提早儲蓄用水。

未來完工後，道路將由台中市政府辦理刨除加封，將可全面改善用路情形，可達到居民取得自來水、改善老舊道路路面、自來水管網更新之三贏局面。

(中時 )