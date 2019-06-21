前主播吳中純原定飛溫哥華的班機被長榮取消，自嘆「只能在家當家政婦了」。(翻攝自吳中純臉書)

千名空服員罷工後靜坐 長榮6/21取消71航班

長榮空服員20日突襲罷工，讓許多原本打算出國的旅客措手不及，前主播吳中純也受波及，原定飛溫哥華的班機被長榮取消，最慘的是，三年前的華航罷工也被她遇到，結果全家被丟包在吉隆坡機場，想不到華航、長榮罷工都被她「賽到」，好不容易盼到的假期全泡湯，讓她忍不住大嘆「消費者被當俎上肉，任人宰割」。

吳中純在臉書上透露，「飛溫哥華的班機被長榮工會突襲罷工取消，好不容易盼到的長假啊！！！三年前華航罷工也被我遇到，全家被丟包在吉隆坡機場，好不容易擠到廉價航空才得以返家。華航、長榮罷工我都遇到，乘客何辜，有法可管嗎？為何消費者被當俎上肉，任人宰割。」

吳中純砲轟工會綁架乘客，並要脅沒加入工會的空服員，質疑工會權力為何可如此放大？兩次航空公司罷工都遇到，她不禁感嘆「好不容易盼到的長假啊！只能在家當家政婦，太悲慘了」。網友則回應「怎麼如此悲劇！」、「你可以買樂透耶」、「這時候按讚會不會太殘忍了」、「好誇張的巧」、「下次又有長假要飛時，請告知妳買那家航空」、「老天鵝呀」、「真的會氣炸」。

(中時電子報)