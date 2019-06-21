隨著美國及中國大陸近期分別在南海展開演訓，南海情勢持續緊繃。據外國衛星影像顯示，中國大陸已在南海西沙群島的永興島部屬至少4架殲-10戰鬥機，為中國大陸在南海所控制的島嶼上，首次有影像證實該機型部屬南海。而此時正值中國大陸國家主席習近平與美國總統川普舉行川習會前夕曝光，格外引人注目。

據美國有線新聞網（CNN）20日報導，「國際衛星影像公司」（ImageSat International）所拍攝的衛星影像顯示，中國大陸所控制的永興島軍事基地上，部屬至少4架殲-10戰鬥機。

專家表示，從衛星照片中的殲10戰鬥機採露天停放，而非置於機棚內，顯示該機已部屬當地至少10天以上，且4架殲-10皆未掛載副油箱，可見當執勤後勢必要重返島上重新加油，推測將在此地部屬一陣子。

至於中國大陸在此部屬殲-10意義如何，澳洲格里菲斯亞洲研究所研究員雷頓（Peter Layton）表示，「中國大陸希望外界關注到該機型已部屬至此，否則軍方會將它們停至於機棚內」。美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）也表示，這項部署就是為了要展示南海屬於中國大陸，且北京隨時都能在南海派駐軍機。

此外，舒斯特表示，殲-10作戰範圍達740公里，涵蓋大部分南海海域和重要航運路線。雷頓也指出，這可能是一種早期訓練部署，解放軍未來可能在此建立由殲-10組成的中隊執行航空識別區（ADIZ）的巡航任務，可能成為南海的新常態。

殲10代號暱稱為「猛龍」，由成都飛機工業集團研製生產，自2005年起服役，至今已出場400多架。而在性能與負擔的任務上，超音速的殲-10類似美國空軍的F-16戰機，能進行空對空與空對地打擊。儘管北京在研發殲-20與其他新型戰機，但仍不斷改良殲-10。在11月舉行的珠海航展中，一架裝備向量發動機的中國殲-10B驗證機大秀實力，做出俗稱「眼鏡蛇」的超機動飛行動作。

(中時電子報)