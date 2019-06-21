一架美國海軍P-8A海上巡邏機，本月18日在南海執行監控大陸遼寧號航空母艦，一路沿著台灣海峽北上，台灣北部又折返沿著台灣東部南下，最後降落在沖繩美軍基地，等於繞著台灣飛了一圈，這也是美國軍機有史以來首度「繞台飛行」，相當罕見，是否意味著未來除了美國軍艦穿越台灣海峽成常態後，美國軍機繞台飛行也會成為「新常態」?相當耐人尋味。

美國波音公司製造的P-8海神反潛巡邏機傳出曾在18日繞台飛行，相當罕見。（圖／波音公司）

根據美國軍事新聞網站「Alert5」報導，日前大陸遼寧號航空母艦通過西太平洋進入南海，美國海軍立刻派遣P-8A海上巡邏機自新加坡起飛前往監控，任務結束後並未返回新加坡，反而北上通過台灣海峽，在台北以北海域轉向南邊，沿著台灣東部海域南下，又由呂宋海峽轉向東北後，降落於沖繩。

據了解，當時大陸航空母艦「遼寧號」、導彈驅逐艦「西寧號」、導彈護衛艦「大慶號」、「日照號」艦群已沿西太平洋進入南海海域，P-8A這是在執行這項監控任務。

前海軍艦長呂禮詩分析，如果此一任務為真，這將是美艦自去年7月起「常態化」穿越台灣海峽後的新形勢。

呂禮詩解釋，從P-8A航跡來看，相當接近台灣本島，有可能是透過國際航道飛行，而根據美軍過去任務，遼寧艦在南海航行，P-8A在識別查證後大可返回新加坡，即使要轉降沖繩也可以直接通過巴士海峽前往，何必要繞著台灣飛了大半圈？莫非這是空中穿越台灣海峽的「新常態」因此可能含有某些政治意涵。

空軍官員私下已證實此事，經本報向空軍司令部查證，空軍表示，對於進入我國防空識別區內各型在空機，均能運用聯合情監偵機制全程掌握，嚴密監控，有效適處，以確保國家領空安全。」

(中時電子報)