人口年齡老化，罹患失智症機率大幅提高，但缺乏正確的認知和診斷，一些會引起類似失智症狀的生理失衡，容易被誤判成失智。成大斗六分院最近接獲一名被以為是失智的68歲病患求診，詳細檢查後，神經內科醫師葉哲君研判是癌症造成「假性失智」。

醫師葉哲君指出，68歲的王老先生原本騎摩托車外出沒問題，近半年來，家人發現他恍神愈來愈頻繁，家務事也都不太記得住，吃飯沒胃口，家人認為是年紀大的退化現象。

家屬有天接獲警察通知，王姓老翁跌坐在超商門口，腳踏車也不知去向。家人陪同就醫，經詳細詢問病史、身體檢查後，葉哲君醫師認為以失智來說，病程太快，體重也異常減輕的情形，建議住院詳細檢查和觀察。

葉哲君表示，檢查發現老翁肝腎功能變差、高血氨症、肝臟惡性腫瘤，會診肝膽腸胃科後，病人經過症狀緩解處置，回復部分認知功能，後續接受抗癌的治療。

葉哲君說，「假性失智」如能即時發現，多半可以矯正，常見的特徵有幾個：病程過快、年紀較輕、合併其他症狀或病史、藥物副作用、情緒低落。

他解釋，典型的失智症從發病到確診多半需要1至2年； 退化引起的失智多在65至70歲後發病；合併發燒、休克、急性的肢體無力、言語困難、貧血、離子不平衡、肝腎功能衰竭都要進一步檢查。

他說，使用睡眠障礙、感冒、精神科、鴉片類止痛藥物等，造成急性肝腎功能減損，也可能會有類似失智症狀。 此外，有憂鬱傾向的病人也會出現類似失智症狀，記憶減退、生活功能減退、減少社交活動、睡眠障礙，不過有些情緒障礙恰是失智的前兆，因此需觀察一段時間，才能正確的診斷。

(中時 )