在25萬平壤民眾的熱烈歡迎下，習近平與金正恩乘車前往錦繡山迎賓館。(圖/美聯社)

大陸國家主席習近平20日抵達北韓平壤，展開為期兩天國是訪問，也是中國大陸最高領導人近14年來首次訪問北韓。對此北韓領導人金正恩特別以最高規格迎接，不僅親自接機，兩人還同車前往錦繡山，接受北韓黨政領導幹部和平壤市民代表致敬，這也是外國領導人首次在「太陽宮廣場」接受致敬。

大陸國家主席習近平早上乘專機從北京飛抵平壤，據傳金正恩與夫人李雪主除了親自到機場迎接，機場內更掛上兩國的國旗，歡迎的標語橫額，在21輛禮賓摩托車護衛下，習近平與金正恩乘車前往錦繡山迎賓館，接受25萬平壤民眾的熱烈歡迎；更是首位在錦繡山太陽宮廣場接受致敬的外國領導人，其中國家領導人崔龍海、金才龍、朴光浩等人亦有參與，習近平夫婦其後乘車前往錦繡山迎賓館下榻。

而外媒解讀，北韓如此高規格接待大陸國家主席習近平，時刻選在G20峰會前，似乎提醒美國總統川普中國大陸對北韓的影響力；金正恩想利用這次習近平的來訪，向美方傳達新訊息，以增加與華府談判籌碼。

(中時電子報)