長榮空服員宣佈罷工。（長榮提供）

千名空服員罷工後靜坐 長榮6/21取消71航班

長榮勞資三度協商破局，空服員工會昨日正式宣佈罷工，昨日共有3600名旅客受影響，營業額損失1億元，今日預估則約有1萬人受影響。長榮總經理孫嘉明表示，目前可維持五成以上運能，他表示三次協商中，長榮從頭到尾都有釋出善意，反而是工會方不做回應、直接罷工，且他說，訴求中的勞工董事部分不屬於調解事項，將儘速提出非法罷工告訴。

長榮總經理孫嘉明今早接受訪問，他對受影響的旅客深深致歉，並表示長榮設有罷工專區，提供旅客查詢遭取消航班，長榮也會密集清點可派遣的空服員人數。針對第一線地勤人員，他表示都會符合法規給予應得費用，也會派遣足夠人力。

由於勞資雙方談判破局，長榮航空空服員20日發動突襲式罷工，導致21日共有45個航班取消，影響將近1萬名旅客，長榮航空總經理孫嘉明表示，公司已投入所有人力，務必將罷工影響降到最低。

孫嘉明說，公司已盡力釋出善意，無奈工會置之不理拒絕溝通，甚至以包圍公司大門的方式表達訴求，不但阻礙人員進出，還要求公司「理性協商」，言行舉止十分諷刺。孫嘉明強調，罷工啟動後營運成本已經不是主要考量，如何維持服務品質及旅客權益才是重點。

對於工會屢屢提出不當訴求，孫嘉明直言，對方提出的勞工董事，依法並不屬於調解事項，因此公司將對此提出非法罷工告訴。

(中時 )