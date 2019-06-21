20190621中天新聞 剪接手法移花接木 東京電視台報導誤導觀眾

日本東京電視台節目《未來世紀GIPANGU》19日晚間播出的專題報導中，採訪台灣店家時，扭曲報導有線業者提供接收中天新聞台頻道的折扣優惠，中天強調絕非事實，對此，資深媒體人謝寒冰認為，日本節目播出20分鐘後，PTT就有高清截圖和懶人包，質疑就像是事先分工預謀。東京電視台扭曲報導如此明確，該台至今卻仍不認歪曲報導。

中天昨日聲明中即說明，經中天新聞採訪該店家還原真相，老闆喊冤東京電視台的採訪內容根本被移花接木，直指責東京電視台曲解原意。東京電視台該節目工作人員接受中天記者電訪指出，播放的內容就是他們採訪的內容，沒有任何歪曲報導，表示他們已經盡全力做相關調查，不願意透露相關消息來源。

中天新聞在昨已發聲明指出，日本東京電視台播出內容非事實，並將對日本東京電視台提出相關告訴。中天聲明也強調，東京電視台曲解店家原意，並呼籲外界不要再以訛傳訛。

中天聲明稿：

有關日本東京電視台於近日所播送之「ZIPAGU」節目內容中，指述部分台灣店家若接收、收看特定之電視頻道(並影射接收本公司中天新聞台之頻道)，系統業者即提供若干收視費金額減免之優惠，就上述情事絕非事實。

經本台記者向上述受訪之店家進行查證、採訪，該店家斷然否認前述日本媒體報導之內容，並指責日本東京電視台係斷章取義，曲解原意。

針對日本東京電視台前述未經查證之不實報導，業已嚴重損害中天新聞台之信譽等法益，中天新聞特此澄清，其內容絕非事實，並將對日本東京電視台提出相關告訴，亦同時敬告、呼籲同業及其他第三人切勿以訛傳訛或轉述前開不實報導，否則本公司將保留相關法律追訴權利。

(中時電子報)