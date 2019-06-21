桃園市空服員職業工會人員繞行市府一圈。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會20日傍晚4點無預警啓動罷工，目前進入17小時，除長榮罷工現場外，工會21日轉移陣地，將矛頭指向桃園市政府，質疑調查報告護航長榮，放任暴力攻擊罷工糾察線，會後並繞行市府一圈，截至目前為止，繳交相關證件的人員破千。

「合法罷工、市長出來面對」，長榮罷工行動從罷工糾察線遭衝破後，罷工空服員與反罷工內勤員工爆發數度衝突，工會認為，市府護航長榮航空公司，要求說明為何製作沒有程序正義的調查報告，「這樣的調查報告，甚至直接引用長榮的數據」，長榮日薪資比華航空服員還低。

祕書長鄭雅菱表示，罷工現場資方突破合法糾察線的行為，包含試圖開車衝撞、暴力攻擊，包含辱罵、潑水、甚至比中指等等的挑釁的行為。

工會表示，市長鄭文燦上任後，連續在2019年發生2次重大罷工事件，在5月市府的勞資爭議調解中，勞動局片面製作的調查報告，造成了長榮航空公司的蠻橫態度，讓罷工終於發生，工會想請問桃園市政府，如何阻止資方這種行為？還是工會也可以用相同的方式「回應」？

市府勞動局勞資關係科長張哲航接下陳情書，同時表示，依勞資爭議處理法第54條規定，於調整事項勞資爭議經調解不成立後，經會員投票及全體過半數同意，得宣告罷工及設置糾察線，勞動局尊重工會依法實施罷工及設置糾察線之權利，也要長榮資方尊重工會。

就在工會人員接受媒體採訪時，有情緒激動的民眾，看不慣長榮罷工引發種種問題，大喊「你們都是米蟲，造成機場混亂」，還要政府跟長榮不要理這些罷工的空服員。

勞動局呼籲長榮航空公司應尊重工會依法行使之罷工糾察線權利外，也請勞資雙方持續理性溝通，共同尋求解決方案，並請長榮航空公司理解工會所提訴求，給予妥善的回應。

市府勞動局代表接下陳情書。（甘嘉雯攝）

民眾不滿長榮罷工引發種種問題，與罷工人員互嗆，遭警方架開。（甘嘉雯攝）

(中時 )