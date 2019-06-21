夏天將至，不愛喝水的民眾容易結石上身，造成難以處理的大型泌尿道結石（鹿角石），即使用體外震波碎石不易打乾淨，安南醫院泌尿科醫師陳億聲認為，「經皮穿腎取石手術」可獲較好的治療效果。

每10個台灣人就有1個泌尿道結石問題，很多人都有泌尿道疼痛經驗，陳億聲表示，夏季炎熱，長時間在戶外活動的勞工，若沒適時補充水分，很容易結石上身。如果有血尿、腰部疼痛問題，可能就是罹患俗稱鹿角石的泌尿道結石。

陳億聲表示，泌尿道結石主要出現在30歲到50歲民眾，男性是女性3倍，很多患者在一時疼痛後以為沒事，不再持續追蹤，放任結石持續長大，造成難以處理的鹿角石。臨床上有鹿角石的女患者反而比男性為多，可能與生活型態有關。

一般病人怕開刀，面對腎結石很多人會選擇體外震波碎石，但鹿角石不易「打乾淨」，常需要反覆多次進行震波碎石處理，甚至打完震波反而產生很多難以解決的併發症。陳億聲認為經皮穿腎手術是治療效果比較好的方式。

48歲林小姐平常在工廠工作，不愛喝水，腎臟常常發炎，長期血尿，到泌尿科診斷發現右腎有鹿角石與嚴重逆廟道感染。醫師安排皮穿腎取石手術之後，情況獲得改善，術後的X光也顯示結石完全乾淨，很快順利出院。

陳億聲表示，鹿角石以經皮穿腎取石手術來處理，傷口僅約1公分，術後只要住院2至3天即可出院。即使少部分病人無法一次治療完全，但是術後再配合體外震波碎石，可以達到令人滿意的結果。

(中時 )