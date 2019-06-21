楊木火委任律師詹順貴向北院自訴黃士修誹謗。（張孝義攝）

核能流言終結者創辦人黃士修提案「您是否同意核四啟封商轉發電？」，鹽寮反核自救會總幹事楊木火認為黃的公投理由書內容指「竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」是對他的誹謗，21日委任前環保署副署長詹順貴律師向台北地方法院自訴黃士修。

楊木火表示，黃士修提出的核四商轉公投案，中選會沒有開聽證會就在3月19日開會審議，即認定此公投案合於規定，正在進行第二階段連署中，這麼重要的公投案怎麼可以不開聽證會？

楊木火指出，核四商轉公投案的理由書第四大點第三段更直指「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」。楊木火說，他不是民進黨顧問，黃士修的公投理由書卻有這樣的內容，對公投案關心的民眾都會在中選會網站上看到理由書內容，這種不實的內容也將陸續廣泛散布於眾，對他名譽損害至鉅，因此委任律師對黃士修提出誹謗自訴。

(中時 )