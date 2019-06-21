每年秒殺的兒童消防夏令營活動今年即將開跑，新北市消防局指出，本次活動共計14場次，提供新北市2800位國小學童參與學習防災知識，邀請新北市就讀國小的小朋友及家長們加入成為防災小尖兵。

消防局表示，本次夏令營活動將吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，安排設計5站消防闖關活動，包含宣導教具操作、體驗救災橫渡、消防體能訓練、暑期必備防溺宣導外。

本次加入消防人員實際救災元素，讓學童們扛著1.5吋消防水帶競速比賽，瞭解救災分秒必爭之感受；另還結合熱力團康藝文活動，要給學童難忘的盛夏時光。

消防局長黃德清表示，暑期兒童消防夏令營場場秒殺、報名踴躍，此次所有參訓學童皆能免費獲得多功能防災背包，讓學童們防災包安全，安全包身上、回家包平安，此外，本次以與新北市政府稅捐稽徵處及政風單位攜手合作，增加「稅務達人快、狠、準」及「廉政問答」等生活知識宣導，建立正確價值觀。

黃德清也提醒，本次活動6月21日下午2時至6月24日下午5時開放報名，將在6月26日下午2時採電腦隨機抽籤方式選出各梯次參加名單，詳洽消防局官網。

(中時 )