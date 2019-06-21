多倫多暴龍勇奪隊史首座NBA總冠軍，MVP里歐納德(Kawhi Leonard)今日帶著女友前往同城的藍鳥隊看球，對手是洛杉磯天使。里歐納德4局中間才進場，球迷紛紛起立鼓掌，主場還在大螢幕上放出里歐納德的名字，球迷登時全朝著里歐納德歡呼，沒人在看比賽。

儘管戴著藍鳥隊帽子，里歐納德未必是藍鳥球迷，畢竟他是加州人，去年季外才來到多倫多。另一個證據是里歐納德特別拿手機出來拍攝天使隊卓奧特(Mike Trout)，就像詹姆斯(LeBron James)其實是洋基球迷，為了家鄉(騎士隊)父老只好改支持印地安人。

Kawhi Leonard is focused on Mike Trout, per source. pic.twitter.com/94dhxzNzSj — MLB (@MLB) June 21, 2019

在多倫多的英雄坐鎮下，藍鳥麥金尼(Billy McKinney)敲出再見轟，打到第10局以7-5擊退天使。大谷翔平代打1次打成內滾，雖然登上一壘卻害隊友普侯斯(Albert Pujols)出局。卓奧特此戰敲兩安，打擊率回升至3成大關，攻擊指數仍是爆表的1.117。

(中時電子報)