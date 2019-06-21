國民黨將在7月8日至14日舉辦黨內總統初選民調，民調電話應答方式眾說紛紜。對此，高雄市觀光局長潘恆旭昨日（20）特別製作「民調電話答題手則」，要大家務必「民調時間，請要守著電話，全部答完」，並列出2大答題重點。韓粉紛紛表示，大家要統一版本、不能被有心資訊誤導，絕對要乖乖聽潘局長的話。

潘恆旭昨在臉書發文，附圖是一張「民調電話答題手則」圖，上面寫著民調電話時間「7月8日－14日，晚上6點－10點」，並重點提醒大家「民調時間，請要守著電話，全部答完」。此外，也要大家個人資料必須一問一答、據實回答。

人選項目方面，選項若有韓國瑜，就回答「唯一支持韓國瑜」；選項若沒有韓國瑜，就回答「都不支持」。並且，也提醒韓粉們千萬別回答「非韓不投」，因為問卷並無此選項。

另外，若晚上不在家，可提前至電信公司辦理市話轉接手機；且要聽完題目再作答、每題都要作答；電訪員掛上電話在掛上電話，以免漏答。對此，韓粉們紛紛表示，請認明潘恆旭局長版本、必須統一版本，以免錯亂更恐遭有心人士誤導。

(中時電子報)