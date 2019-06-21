《ESPN》記者溫霍斯特21日爆料，勇士正跟杜蘭特討論先簽後換的可能性，「現在討論的一個選項是，勇士今年夏天提供杜蘭特一份5年2.21億美元(約台幣69億)的續約條件，這比他在其他球隊可以獲得的4年頂薪續約，多出5700萬美元！」

根據NBA勞資協議規定，假如杜蘭特真的選擇跟勇士續約5年2.21億美元，至少要到12月16日才能交易出去，溫霍斯特強調，勇士希望藉由這種方式，彌補將因阿基里斯腱撕裂造成下季報銷的杜蘭特，同時也保護到球隊的未來。

「如果這種情況真的發生了，尼克將會最有可能搶到杜蘭特，因為他們擁有不少年輕籌碼與薪資空間，」溫霍斯特表示，「這將是一次被延遲的先簽後換交易方式，卻是杜蘭特可以拿到5年頂薪合約，且去其他球隊打球的唯一方式。」

畢竟杜蘭特目前考慮加盟的對象，僅剩勇士、尼克與籃網3隊，目前他應該先會跳脫跟勇士最後1年合約，然後再來考慮續留勇士，還是跳槽尼克或籃網，不管到底他的最終決定為何，他在下季提前宣告報銷的負面影響絕對不小。

(中時電子報)