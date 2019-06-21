桃園市空服員職業工會昨天突襲罷工，並在桃園南崁長榮航空公司前設立「罷工糾查線」，並與現場未參與罷工的員工起了衝突，對此，勞動部表示，勞資爭議處理法有規定罷工時可設置糾察線，工會可以在鄰近公司的處所用言語、標幟、靜坐等方式勸諭非會員或消費者支持罷工，但不能讓這些人有被暴力攻擊的顧慮。

近年來台灣發生多起罷工，而工會會在罷工期間在鄰近公司的地方設置糾察線，但也引發些許衝突，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞動部曾針對糾察線做出函釋，糾察線是勞資爭議行為的附屬行為，參加罷工的勞工可以在鄰近公司的地方勸諭，但也應注意公共秩序、交通安全等，更要注意人身安全。

王厚偉說，糾察線進行時不得完全封鎖雇主的營業出入所，仍要保留一定寛度讓願意提供勞務的勞工或消費者可進出，縱然有一定程度的不便，但還是要讓他們有免於暴力攻擊的顧慮。

至於桃園市空服員職業工會設置糾察線有無違法？王厚偉說，今天早上去南崁現場查看，已經沒有問題，勞工與貨物也可以順利進出了。他也說，桃園市警察局也派駐警力在場，不會容許有人生命受到危害的情況。

至於外傳勞動部有提供雙方方案解決「禁搭便車條款」爭議，王厚偉說，所有的勞資爭議都要互相退讓與妥協，但目前雙方沒有意願協商，勞動部呼籲，無論雙方現在從事什麼行為，都應回到談判桌來協商。

(中時 )