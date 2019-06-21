美國海軍F/A -18「超級大黃蜂」戰機遭遇不明飛行物的畫面

一名美國國會幕僚透露，包括參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）副主席華納（Mark Warner）在內，一群美國參議員19日接受了有關美國海軍連續遭遇幽浮（UFO）的機密報告。

據CNN新聞網與《大眾機械》（Popular Mechanics）網20日報導，華納的發言人蔻恩（Rachel Cohen）說，無論駕駛在什麼地方遭遇危險，也不管是什麼原因，華納都想知道，並認為應該追根究柢。除了19日外，美國海軍官員與議員20日將再見面，做進一步討論。

另一方面，美國總統川普最近也證實，他接受了有關海軍駕駛發現幽浮的簡報。川普在周日播出的美國廣播公司新聞（ABC News）網中說：「大家說他們看到幽浮，我信嗎？不是特別信。」

美國海軍先前在聲明中說，近年來有些報告顯示，有不明飛行物進入各式軍事控制區與特定空域。為了安全與防衛起見，美國海空軍十分看重這些報告，並調查了每一份報告。而美國海軍所作的部份努力，就是更新流程，並將它制度化，以便這些疑似入侵行動能呈報當局。

事實上，早在2004年時，「尼米茲」號（USS Nimitz）航母人員就目睹幽浮。後來美國海軍說，F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）機組員指稱，從2014年夏天到2015年3月，他們幾乎天天發現幽浮。而令人納悶的是，為何美國高層最近突然認真關切起來，並探討起這些列為機密的內容。

(中時電子報)