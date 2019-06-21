陳信助臉書

基隆環保志工陳信助昨到郊區，在九份山下目擊一群保育類野生動物台灣藍鵲，立刻拍照錄影，但卻發現藍鵲行為有些怪異，在樹下不時抖動，並用鳥嘴啄著身體，他將拍下影片貼在臉書賞鳥社團詢問，經鳥友前輩解答得知這是藍鵲正在洗「蟻浴」，難得一見，珍貴畫面曝光，讓網友也驚嘆不已。

陳信助在臉書PO文，昨上午到雙溪、不厭亭等地走走，經過九份山下遇到一群藍鵲，趕緊下車拍攝，並很幸運記錄到台灣藍鵲影像畫面，不過他發現，台灣藍鵲出現沒看過的怪異行為，用電腦仔細看影片，竟發現藍鵲身上爬滿螞蟻，讓他相當疑惑。

陳信助表示，他把影片PO到賞鳥社團去提問，經賞鳥前輩解說，才知道台灣藍鵲正在享受「蟻浴」，讓他驚呼，「真的很神奇，用螞蟻來替牠們沐浴，這就是我們不懂的自然界」，珍貴畫面曝光，網友們也驚嘆「真是難得一見」、「自然界實在太奧妙，長知識了」。

台灣藍鵲洗蟻浴珍貴畫面曝光。(翻攝陳信助臉書)

他也附上維基百科資料，據統計，有超過200種鳥類都會做「蟻浴」的行為，蟻浴（英語：anting）是指鳥類將昆蟲（一般是螞蟻）塗抹到其羽毛、皮膚上的舉動，屬於自我塗油的行為。

因昆蟲會分泌一些液體，當中含有甲酸等化學物質，這種酸具有殺蟲劑、殺蟎藥、殺真菌劑、殺菌劑的功效。此外，蟻浴能夠去掉昆蟲體內難吃的的酸，讓昆蟲變得更易食用，也可以用作補充鳥類自身的鳥尾油脂。除了螞蟻之外，鳥類進行蟻浴的時候也會使用馬陸。

有鳥友分享，螞蟻的蟻酸，可以清除掉鳥類身上一些虱子及寄生蟲。鳥類會洗「蟻浴」，是因為蟻酸就像鳥類的「貓草」，能讓鳥兒感到很舒服，甚至有「微醺」效果。

(中時電子報)