韓國瑜剛接受聯訪被問及吳音寧的批評時，僅回答一句「謝謝她，我尊重她評論」。(中時電子報直播)

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「被辭職」的前北農總經理吳音寧又發聲了!最近她受邀到美國多地巡迴演講，主題是「我在北農的日子」。她砲轟韓國瑜身邊都是黑金體系的人，並控訴大陸透過「特別媒體」操控台灣輿論，用「假新聞」打壓她，形塑「韓國瑜是賣菜郎」，助韓登上市長寶座。韓國瑜剛接受聯訪被問及吳音寧的批評時，僅回答一句「謝謝她，我尊重她評論」。

去年在北農掀起極大風波的前北農總經理吳音寧又發聲了!她在臉書感謝FAPA的邀請，讓她到休士頓、紐奧良、華盛頓、紐澤西、紐約、密西根、加州橘郡等地進行緊湊的巡迴演講，演講主題是去年1124選舉前幾個月，「我在北農的日子」。

吳音寧並將演講內容上傳Youtube，她為自己叫屈，認為自己在北農時薪水被刻意做文章，並自認在北農公司實質治理「是OK」的，但她應付不了大陸透過「特別媒體」，用眾多「假新聞」貶低她，來成就韓國瑜的「賣菜郎」形象，助韓國瑜登上市長大位。

吳音寧並且砲轟站在韓國瑜身邊的都是「黑金體系」，這些「黑金體系」已經發展到第二代、第三代，勢力龐大有農會、農田水利會、里長、鄰長、議長、立法委員、宮廟、社區組織。她說，韓國瑜在花蓮最感謝的是蕭景田，蕭是中華民國農會理事長、曾任立法委員，也曾經是持槍殺警察的人，「過去由他們把持，現在找到韓國瑜聚在一起」。

韓國瑜剛接受媒體聯訪，被媒體問到吳音寧批評，韓國瑜靠中共操控才當選，身邊都是「黑金體系」時，韓國瑜一開始沒聽清楚還問「哪一位說?」，後來知道是吳音寧後，韓國瑜僅回答一句「謝謝她，我尊重她評論」。

(中時電子報)