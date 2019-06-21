前總統馬英九被訴洩密案，台北地院認為他是總統行使「院際調解權」在阻卻違法下判他無罪，高院逆轉改判4月但遭最高法院撤銷，高院更一審由女法官協會理事長張惠立承審，由於上次已完成準備程序，預料將妥速審結，8月前馬英九有罪無罪將有終局答案。

有媒體指稱本案準備庭後可能一次辯論後就審結，創下司法首例，但法界駁斥，因為本案屬於最高法院發回的更審案件，只須釐清發回應調查的案情即可，司法實務上也2次庭期就結案，已達刑事妥速審判法的規定。

檢方指控，馬英九2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

北院判馬英九獲判無罪，北檢不服上訴，高院認為，黃世銘所提報告無關五院相互職權行使爭議，馬電召江、羅到寓所，轉述通訊監察祕密等資料，洩漏偵查中資料，且犯後還藉詞行使院際調解權，依違反通保法等罪判刑4月、可易科罰金。

馬英九不服提上訴，最高法院以4項理由撤銷有罪判決，更一審由庭長張惠立承審，她的2名庭員遊士珺及柯姿佐共同擔任陪席法官組合議庭審理，未來更一審不管判他有罪或無罪，檢辯都不得再上訴、全案將因此確定。

(中時 )