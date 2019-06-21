交通部次長赴勞動部協商備案 盼促雙方再上談判桌 11:452019/06/21 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部次長劉士豪將赴罷工現場談判是否有再次協商的可能。（呂筱蟬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據指出，交通部次長王國材今天早上赴勞動部討論如何因應桃園市空服員職業工會罷工，勞動部次長劉士豪證實此事並說，與交通部討論有相當多的建議案，但都要雙方願意坐下來談才有可能，中午將親赴罷工現場與工會幹部討論協商的可能性，也會到公司促成再上談判桌。 劉士豪說，勞動部希望促成雙方保持善意的情況下再上談判桌，避免又發生昨天的情形（當場協商破裂），呼籲雙方應有誠意再繼續協商。 (中時 ) #協商 #勞動部 #談判桌 #討論 #交通部 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵好手參與 勞動部技能競賽獎金加碼 12:342019/06/17 財經 勞動部極力促成 長榮航勞資方周四協商 21:172019/06/17 生活 交通部航港局新任局長郭添貴到職 02:452019/06/18 財經 交通部研擬「協議費率」 網叫車自救會：裝好人 12:312019/06/18 生活 長榮空服醞釀罷工 林佳龍：勞資一體 14:062019/06/18 政治 Uber合法納管 交部允協議費率 04:102019/06/19 金融．稅務 長榮勞資協商場地更改 明下午1點士林萬麗酒店舉行 15:552019/06/19 生活 工會宣布罷工前 勞動部次長：一度想暫停協商 15:502019/06/20 生活 工會啟動罷工 勞動部盼盡快重新協商 16:352019/06/20 財經 長榮將罷工 交通部18時開應變會議 15:562019/06/20 生活 生活熱門新聞 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 空服工會玩過火 引爆長榮「公主內戰」 - 生活 - 中時 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 劇烈天氣周日來襲 下周四恐有颱風接近 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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