據指出，交通部次長王國材今天早上赴勞動部討論如何因應桃園市空服員職業工會罷工，勞動部次長劉士豪證實此事並說，與交通部討論有相當多的建議案，但都要雙方願意坐下來談才有可能，中午將親赴罷工現場與工會幹部討論協商的可能性，也會到公司促成再上談判桌。

劉士豪說，勞動部希望促成雙方保持善意的情況下再上談判桌，避免又發生昨天的情形（當場協商破裂），呼籲雙方應有誠意再繼續協商。

(中時 )