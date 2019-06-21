新竹市1對彭姓情侶，20日晚間在路口停等紅燈時，疑遭1名男子開車追撞，駕駛下車後跳針式狂盧「我跟你商量一件事情」，企圖私了，但情侶堅持要等警察來處理，男子見商量不下，索性將車丟在路上拔腿就跑，女子企圖要追仍被逃走，痛罵男子根本「喝酒心虛！」

彭姓男子昨晚與女友騎車行經自由、中央路口時，疑在十字路口停等時，遭1名年約中年的男駕駛追撞，男子下車後辯稱以為燈號是綠燈，連番解釋後，藉口趕著要回家處理急事，後又改口要回公司，最後開價萬元，企圖付錢擺平車禍。

不過情侶不肯妥協，堅持「不管什麼理由，就走正常程序處理」，彭男女友還拿出手機錄影，男子不死心，不斷向彭男求情「我們商量一件事情好不好？」、「討論一下怎麼處理」、「我現在就去領錢給你」，跳針式狂盧近8分鐘。

警車隨即趕抵，停在對向車道邊，男子疑似心虛，迅速返回車上拿起鑰匙，朝反方向離去，彭男見狀大喊「你有喝酒對不對？」男子邊走邊說「我沒有喝酒，我要打給公司」，彭男女友追上前去，男子突然拔腿狂奔，一下子就不見人影。

警方指出，交通隊已受理該起車禍，全案調查中，若造成受傷情事，將連繫肇事駕駛出面說明，依法送辦。

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(中時 )