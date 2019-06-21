◎調查報告護航長榮？工會控桃市府放任資方暴力攻擊

桃園市空服員職業工會20日傍晚4點無預警啓動罷工，目前進入17小時，除長榮罷工現場外，工會21日轉移陣地，將矛頭指向桃園市政府，質疑調查報告護航長榮，放任暴力攻擊罷工糾察線，會後並繞行市府一圈，截至目前為止，繳交相關證件的人員破千。

◎空服罷工抗議第二日 長榮將提非法罷工告訴

由於勞資雙方談判破局，長榮航空空服員20日發動突襲式罷工，導致21日共有45個航班取消，影響將近1萬名旅客，長榮航空總經理孫嘉明表示，公司已投入所有人力，務必將罷工影響降到最低。

◎綠營陳癸佑參選立委 挑戰神力女超人許淑華

南投縣立委第2選區（濁水溪線），國民黨籍有神力女超人之喻的許淑華尋求連任；民進黨籍的水里鄉長陳癸佑，21日宣布將投入立委選舉，希望帶動民進黨在2020總統大選的士氣，將來為南投縣爭取重大建設經費。

◎九份暗夜惡火噬民宅 警消灌救赫見男性焦屍

新北市瑞芳區九份山城輕便路1棟住宅，今（21）日凌晨3時許發生大火，消防隊獲報趕抵現在救火，將火勢撲滅後，發現1名50多歲男子被燒成焦屍，起火原因與死者身分尚待進一步釐清。

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(中時電子報)