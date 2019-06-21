洋基重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)自4月21日腹肌拉傷就缺席至今，預計明日對戰太空人的比賽將會復出，今日已隨隊在場邊觀戰，讓賈吉忍不住說：「回來真好。」

賈吉因左斜腹肌拉傷缺陣長達2個月，不過他說這幾周狀況越來越好，而且沒有感到任何不適，在小聯盟的復健賽中，出賽5場有16打數，雖然僅敲2安不過有1發全壘打，另外有7次三振和3次保送，打擊率1成25。

「當我可以揮棒後，我確定我已經準備好可以比賽了，」儘管復健賽打擊率的數據不太好看，但賈吉樂觀以對，「現在只差不斷出賽並站在打擊區對決投手，多看專業的投球找回身手，我早就準備好一段時間了。」為了避免再次有拉傷傷勢再次發生，賈吉表示他會更專注於正確的伸展和熱身，特別是核心肌群。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)也表示期待賈吉的復出，「我會讓他慢慢來，先發幾天後安排休息一天，他已經有8週沒有頻繁出賽，我想要聰明地建立起他的回歸，不可能連續4、5、6天都讓他上場。」

雖然賈吉的回歸讓球迷們滿心期待，不過讓波恩煩惱的還有到底要將誰移出好讓賈吉補上，目前的外野手梅賓(Cameron Maybin)先發表現穩定，近一週內還連續4場比賽開轟，怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)也強勢回歸，在加上洋基想保有13名投手在名單內，波恩表示還沒有敲定任何異動，不過會盡快決定。

「法官」賈吉今日已隨隊觀戰。（美聯社）

(中時電子報)