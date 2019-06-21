行政院日前核定，由前交通部長吳宏謀接任中郵董事長，預定6月28日上任。對此，國民黨立委柯志恩今在臉書PO出「跟對人、走對路、一路升官、不必負責！」一文，諷刺吳宏謀任內不見可供稱頌的政績，且一再出事、道歉與下台，但每次下台，沉潛多時總能再次升官，驗證一句俗語「蹲下是為了下次跳得更高」！

柯志恩指出，「I'll be back」是阿諾史瓦辛格在電影《魔鬼終結者》的經典台詞，這句話表現出電影中機器人殺手100％的自信與絕對掌握，沒想到在現實的台灣官場也有一位奇葩，任內不見可供稱頌的政績，一再出事、道歉與下台，沉潛多時卻總能再次升官。

她進一步說，這位「人才」曾任高雄市工務局長、副市長，2014年8月為高雄氣爆案請辭下台，半年後高雄縣市合併、前市長陳菊連任成功，吳馬上回鍋繼任副市長。2016年5月總統蔡英文就職，他再次榮升、入閣擔任行政院政務委員兼公共工程會主委。

柯接著說，2017年9月前行政院長賴清德組閣，為空出位子給吳澤成，吳宏謀11月轉任台灣港務公司董事長，離開內閣換來高薪爽缺，但八個月後位子都還沒坐熱，2018年7月又鯉躍龍門成交通部長，沒想到2018年10月普悠瑪列車出軌釀嚴重死傷，吳宏謀在12月請辭獲准，半年多後卻又將接任中華郵政董事長，真的是官運亨通、步步高升。

她諷刺，吳宏謀不知是生下來八字好，還是眼力好、運氣佳，跟對了人、走對了路，一路被提拔、安插、照顧，不知他任內究竟留下什麼值得誇耀的政績，或有何枵腹從公、宵衣旰食的勤政美德？吳宏謀在台灣官場現形記，堪稱朝中有人好做官的榜樣，不論任內有何過錯，都可學阿諾大聲說「Ill be back！」

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(中時 )