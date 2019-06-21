癌症再度居死因榜首！根據衛福部最新死因統計，國人去年整體死亡時鐘較前年加快1秒，每3分2秒就有1人死亡，死亡原因以癌症、心臟疾病、肺炎位居前三。其中，癌症已蟬聯37年榜首，共奪走4萬8784條人命，較前年增加747人。

根據2018年死因統計，國人十大死因與前年相同，依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症後群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

2018年死亡人數，由前年的17萬1857人增至17萬2859人，增加了1002人，死亡率則增加0.5％，每10萬人口就有733.1人。長期來看，國人的死亡人數及死亡率均有增加趨勢，但標準化死亡率則下降，顯示前者的增加為人口老化所致。

若以年齡區分，0歲寶寶最常因先天性畸形、變形及染色體異常死亡。1歲至24歲者，則以事故傷害居首。25歲以上的年輕人、中老年人，最常見的死因都是癌症。癌症的死亡時鐘，從2017年的10分56秒，加快10秒，等同每10分46秒就有1人因癌症死亡。

國人的十大癌症，以肺癌最為常見，每10萬人口就有39.8人。第2至10名則依序為肝癌、腸癌、乳癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸癌。長期來看，口腔癌、攝護腺癌、胰臟癌、食道癌的排名都往前，胃癌、子宮頸癌的排名則往後。

國健署癌症防治組組長林莉茹提醒民眾，除可透過篩檢及早發現癌症，日常生活中也需保持良好的習慣。她建議民眾每日攝取3蔬2果、少吃醃漬及加工食品、避免菸酒、避免嚼檳榔、每周維持150分鐘的中度運動、保持充足睡眠。一旦發現身體就不舒服，就需就醫檢查。

(中時 )