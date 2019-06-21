桃園市空服員職業工會罷工靜坐輪班班表曝光。（圖／讀者提供）

長榮空服員20日起發動罷工，桃園市空服員職業工會並號召會員在長榮南崁運航大樓前靜坐。空服員罷工靜坐班表意外曝光，自21日起展開輪班制度，從上午10點到晚上10點、再接力晚上10點到早上10點，而且罷工輪班表已經排了10天，顯見空服員將與公司長期抗戰，至少罷工到6月30日。對於長榮空服員堅決罷工，卻能接受工會一連十天、一班12小時的靜坐輪班，網友驚呼：「工會奴性堅強啊」！

桃園市空服員職業工會昨天就宣布，這場罷工會是長期抗戰，為了讓會員撐下去，發起罷工輪班表，自21日起分為上午10點至晚上10點、晚上10點至上午10點的早晚班制度，要求會員配合簽到、簽退， 工會也持續在現場收取會員的護照、台胞證以及員工證。

目前輪班表已經排了10天，工會罷工輪班表曝光後引起網路熱議，有人質疑「怪公司讓你們過勞，工會要求坐滿12小時都不喊一聲，什麼邏輯？」、「他們被下蠱了嗎？」、「工會奴性堅強啊」。

長榮空服員罷工首日晚間，千名空服員在長榮航運大樓前靜坐

(中時電子報)