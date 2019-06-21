糖尿病友因周邊血管及神經病變導致下肢血循不良及感覺變差，因此更要特別注意穿著合適且可以保護雙足之鞋襪？！

市面上的糖尿病健康襪，通常有3個重點：

1.顏色

襪子通是白色的，因為白色的才容易看出腳底有沒有受傷的分泌物。

2.材質

一定要是舒適的純棉材質的棉襪。

3.鬆緊

襪頭的約束彈性束頭不能太緊。因為糖尿病患者足部的血液循環不好，如果襪頭的彈性束頭太緊會產生壓迫，腳部血液循環不良，也容易腫脹。

更講究的，還要注意襪子是一體成形、內部沒有縫線，如果不想多花錢買糖尿病專用健康襪，選擇白色純棉、束帶不要太緊的棉襪即可。

鞋子楦頭，才是關鍵

至於，糖尿病專用鞋或許比較健康，但是一雙動輒數千元，是不小的負擔，建議患者只要選擇鞋子楦頭是寬的、合腳的鞋即可，但是鞋子也不能太大，否則雙腳在鞋子裡面滑動反而容易磨腳破皮。

另外，鞋底要有一定的高度足以避震抗壓，目前市面上很多標榜有氣墊，就是因為氣墊可以分散腳底壓力，避免產生壓迫性潰瘍傷害。

(中時電子報)