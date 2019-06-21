韓國男神孔劉為了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020春夏男裝系列發表現身巴黎，他一下車就讓粉絲尖叫不斷，簽名合照來者不拒，還手比愛心大放送，替巴黎男裝周掀起一波高潮。
帶著媽媽比莉一起看秀的周湯豪也抓緊機會集郵男神，周湯豪淪為小編替媽媽與孔劉合照。網路上瘋傳一段影片：周湯豪想揪媽媽、孔劉自拍，沒想到媽媽眼中只有孔劉，聊得太開心根本無視帥兒，周湯豪只好無奈地被晾在旁。另外大陸人氣男星吳亦凡、澳洲男星喬爾埃哲頓（Joel Egerton）、名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）都是同場嘉賓，韓團Winner成員Mino（宋旻浩）則驚喜登上伸展台走秀。
LV將秀場搬到太子廣場，咖啡廳、塞納河步道、法式薄餅攤和綠樹蔭，與充氣城堡、雪糕、氣球、風箏完美結合，是創意總監Virgil Abloh想呈現的「小男孩最嚮往的快樂體驗」。
(中時 )
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