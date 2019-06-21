北市美麗華百貨傳女子墜樓 命危送醫搶救 12:352019/06/21 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美麗華百貨今近午傳出一女子墜樓命危。（圖／Zespri提供資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市美麗華百貨公司21日上午11時許，發生一起墜樓意外，一名年約40歲的女子從5樓跌落至地面，當場失去呼吸心跳，救護人員將女子送醫急救，警方正調查墜樓發生詳細原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #女子 #意外 #百貨 #北市 #美麗華 也許您會感興趣 推薦閱讀 賓陽建設首度跨足飯店 捷絲旅三重館開幕 04:102019/06/17 產業．科技 韓國瑜突襲訪立院 意外促成「韓王會」 11:512019/06/17 政治 好兇！好胸！短髮女顧吵架 不理木瓜奶掉出狂晃 14:582019/06/17 社會 貿易戰加豬瘟夾擊 這產業意外躺槍 18:002019/06/17 財經 新鮮人聰明買保單 四點不漏 04:102019/06/18 投資理財 侯展魄力 塭仔圳重劃案年底啟動 04:102019/06/19 地方新聞 新北首家文具觀光工廠開幕 04:102019/06/19 地方新聞 板信攜合庫 統籌禾琚集團聯貸 04:102019/06/20 產業特刊 憶樂托老中心 人臉辨識記錄健康 04:102019/06/20 地方新聞 景美溪傳溺水 12歲少年救起仍不治 16:142019/06/20 社會 社會熱門新聞 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 - 社會 連三鍘摘毒瘤 掃盪毒、賭窟 再拆光違建老窩 - 社會 - 中時 長榮告工會理監事 一天求償3400萬 - 社會 台灣黑熊逛校園 替代役男險嚇暈 - 社會 - 中時 軍公教年改釋憲辯論 出席人名單出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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