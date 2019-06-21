國瑜夜市提前卡位 攤商雙倍備貨

高雄市長韓國瑜622台中造勢，以「榮耀新中華、歡樂向前行」為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，但今天上午7點已有攤商到場卡位，韓粉一早就來會場，一名由家人推著輪椅到場的民眾表示，花蓮、宜蘭及雲林等造勢活動，他們每一場都到，「水簾洞」香腸瀑布老闆說，這次準備3000條香腸，要讓大家感受韓粉的熱情。

「水簾洞」香腸瀑布老闆說，這次準備3000條香腸，要讓大家感受韓粉的熱情。（盧金足攝）

今年4月台中市議會國民黨團率全國之先，公開力挺韓國瑜參加黨內初選參爭取提名參選總統，黨團表示，去年底選舉，藍軍氣勢從低迷到大勝，韓流帶動奏效，所以黨團理當挺韓。

國民黨副書記長賴義鍠表示，民眾才是頭家，「庶民選總統，總統選庶民」，台灣百業蕭條，大家團結挺接地氣的人，讓韓參選總統，人民才能過好日子。

住在南投草屯的阿伯鐵粉，今天騎機車來台中，先來會場拍照，找好位置，還買了一頂國旗帽，要以相機紀錄挺韓的過程。（盧金足攝）

預定明天下午3點開始的挺韓造勢大會，將在華燈初上時，全場舉辦手機燈海派對，主辦單位溫馨提醒韓粉多準一個行動電源，或用小手電筒、螢光棒，參與熱情的燈之夜。

從花蓮來的支持者，開了七小時的車到台中挺韓。（盧金足攝）

今天一早位在台中市西屯區市政北二路與河南路三段水利地舉辦的造勢場地，已經開始展開布置，200個攤商陸續有人來設攤，韓國瑜花蓮後援會及當地攤商說，今天凌晨從花蓮出發，開車7個小時到台中市，今天晚上要睡在車上，迎接明天的挺韓造勢活動。

從台北來的攤商設計印有挺韓標誌的運動頭巾，強調以杜邦絲材質，彈性又吸汗，一開市馬上有韓粉買來戴。

賣國旗和國旗衣的攤商剛擺好，韓粉馬上來採購，一名住在南投草屯的鐵粉，今天先來拍照，找好位置，還買了一頂國旗帽，要以相機紀錄挺韓的過程。

高雄市長韓國瑜622台中造勢，以「榮耀新中華、歡樂向前行」為主題，活動從22日下午3點到晚上8點，但今天上午7點已有攤商到場卡位。（盧金足攝）

「尚新鮮！」甘蔗哥運來好幾捆的白甘蔗，他說預計2000公斤的甘蔗汁，大熱天喝甘蔗汁清涼消爽。

來自太平的黃小姐，坐在輪椅上由家人堆來會場，她說之前好幾場，場場都到，本來以為坐輪椅不方便坐車，上次去台北凱道搭遊覽車不受影響，這次在台中舉辦，他們特別提早一天來台中，心情已經開始激動了，要讓韓國瑜聽到中部人支持的聲音。

(中時 )