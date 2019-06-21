美洲盃日本vs.烏拉圭比賽精華。

「藍武士」日本受邀參加美洲盃足賽，以奧運隊為班底出征，旨在為明年的東京奧運磨練，結果首戰遭智利以4比0痛宰後，今對去年世足8強勁旅烏拉圭表現脫胎換骨，新科國腳三好康兒「梅開二度」，只是15屆美洲盃冠軍烏拉圭也兩度扳平，最終2比2握手言和。

日本這次受邀出征巴西，23人名單有16人沒有成年國家隊經驗，首戰智利有7人上演成年國際賽處女秀。4球慘敗也不是白吞的，日本次役大有起色，開賽25分鐘就由年僅22歲的前鋒三好康兒把握快攻機會，在右側禁區勁射破門，替藍武士先馳得點。

蘇亞雷斯罰進12碼球。（美聯社）

烏拉圭是美洲盃奪冠紀錄保持人，去年俄羅斯世足賽打入8強才輸給後來的冠軍法國，本屆美洲盃首戰才以4比0大勝厄瓜多，自然不是省油的燈。第32分鐘，明星前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）在禁區內側身射門，踢到日本後衛植田直通的腳，裁判經影像輔助判決（VAR）改吹12碼球，巴塞隆納球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）操刀中的，上半場戰成1平。

換邊再戰，日本的中島翔哉似乎被後衛吉梅內斯（Jose Gimenez）犯規，但裁判沒吹。藍武士並不洩氣，第59分鐘烏門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）撲出日本的左路傳中，卻無法阻止三好康兒補射破網，藍武士二度領先。

三好康兒（上）補射破門，烏拉圭門將穆斯萊拉（下）只能望球興嘆。（美聯社）

然而，藍武士這次領先又只能開心7分鐘，第66分鐘烏拉圭開出左側角球，吉梅內斯搶前點頭槌甩進遠柱死角。二度扳平的烏拉圭力拚逆轉勝與提前晉8，但蘇亞雷斯的射門被門楣所阻，僅能拿到平手的1分。

美洲盃12隊分3組踢循環賽，取分組前2與戰績較佳的兩支分組第3晉級8強，烏拉圭4分暫居C組第1，日本拿到1分也保住出線機會，就看下役對厄瓜多踢得如何。

(中時電子報)