馬林魚21日苦戰11局，以7-6險勝紅雀，陳偉殷7局下半中繼，而且是這個月第2次在領先時登板。陳偉殷漂亮K掉前一次很鬧的卡本特(Matt Carpenter)，但是被狄揚(Paul DeJong)敲出一壘打，然後就被換下了，只用10球。接手的安德森(Nick Anderson)挨了長打，自責分不幸算在陳偉殷頭上，總計0.1局失1分。

陳偉殷中繼0.1局。(MLB Taiwan臉書)

陳偉殷前一次(18日)登板時被卡本特藉著守備佈陣溜上壘，但今日總教練麥汀利(Don Mattingly)仍堅持使用佈陣，把防線全部右移。卡本特手感很差，陳偉殷猛攻好球帶，以5球將他三振，最後一球是壓低的四縫線直球。卡本特今日6支0，只有一球是打到右邊方向。

狄揚一開始就被陳偉殷搶到兩好球，第3顆直攻好球帶的時速85英里滑球不夠低，被逮個正著，打成右外野強勁滾地，狄揚站上一壘。接著輪到右打的猛將戈史密德(Paul Goldschmidt)，麥總就跑上去換掉陳。依照數據，戈史密德對左投的長打率高達0.511，比對右投高得多。

麥總算盤落空，接手的右投安德森仍被敲了長打，狄揚跑回本壘(殷仔自責分)。紅雀又連敲兩安得分，安德森差點搞不定這半局，若不是他被打兩分，馬林魚也不用打延長賽。只能說麥總舊病復發，領先時不敢讓陳偉殷投太久。

雙方5比5進入延長，馬林魚第11局以兩分炮打破僵局，終結者羅莫(Sergio Romo)最後漂亮的再見牽制，紅雀挑戰失敗後結束比賽。這是陳偉殷本季第5次領先時登板，並且都沒搞砸，失手的兩次都是平手時登板，今日賺到第2個中繼點，但自責分率升至7.62。

(中時電子報)